В Гидрометцентре сообщили о начале сезона белых ночей в Петербурге

В последние дни мая в Петербурге начался сезон белых ночей. Об этом рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
До конца следующей недели в Петербурге ожидаются ясные дни и белые ночи. «Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи», — отметил он.
Кроме того, он добавил, что небо будет в этот период малооблачным. Так, по словам Вильфанда, участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) успеют увидеть это явление.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, когда в город придет жара. Спойлер: уже скоро!
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