В Гидрометцентре сообщили о начале сезона белых ночей в Петербурге

До конца следующей недели в Петербурге ожидаются ясные дни и белые ночи. «Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что небо будет в этот период малооблачным. Так, по словам Вильфанда, участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) успеют увидеть это явление.