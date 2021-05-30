Синоптик: в воскресенье в Петербурге будет прохладно и без дождей

По словам синоптика, Петербург останется под влиянием антициклона. «При переменной облачности обойдется без осадков, однако температурный фон пока останется ниже климатической нормы», — написал он.

Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, в Ленинградской области воздух — до 11-16 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.