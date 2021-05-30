Синоптик: в воскресенье в Петербурге будет прохладно и без дождей

В это воскресенье, 30 мая, в Петербурге ожидается прохладная погода без дождей. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, Петербург останется под влиянием антициклона. «При переменной облачности обойдется без осадков, однако температурный фон пока останется ниже климатической нормы», — написал он.
Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, в Ленинградской области воздух — до 11-16 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, когда в город придет жара. Спойлер: уже скоро!
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