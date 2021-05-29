В Финском заливе обнаружили бутылку с посланием, которую оставила польская студентка

По словам Натальи, она в 2011 году училась в университете в Кракове и приехала в Петербург в рамках международного студенческого обмена. Послание с бутылкой и десятирублевой купюрой Наталья оставила во время отдыха с подругой на пляже.

Ответ она получила спустя 10 лет от местного эколога Максима. Он нашел бутылку рядом с тем местом, где она была брошена. «Я была действительно потрясена», — отметила Куновска. При этом она рассказала, что извинилась перед экологом Максимом за оставленный мусор.