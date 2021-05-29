«Петербургский Мортал Комбат»: в центре города пара проломила балкон и выпала с него

Инцидент произошел на улице Декабристов сегодня, 29 мая. На кадрах можно увидеть, как пара дерется на балконе. Это привело к тому, что они сломали ограду балкона и упали вниз с третьего этажа. Как сообщают очевидцы, мужчина и женщина получили травмы, однако выжили. Пострадавших госпитализировали. Интернет-пользователи назвали этот случай «петербургским Мортал Комбатом».