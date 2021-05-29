В центре Петербурге будет ограничено движение из-за концерта в рамках ПМЭФ

Завтра, 30 мая, с 00 до 16 часов движение будет ограничено в Певческом проезде (вдоль дома 4 и дома 6−8 по Дворцовой площади), от Певческого проезда до Миллионной, а также по Миллионной от Дворцовой до Мошкова переулка.

В четверг, 3 июня, запрет на проезд будет действовать на перечисленных улицах, а также по четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспект до Большого Конюшенного моста. Помимо этого с 16 часов 30 мая до 29:59 8 июня в Певческом проезде (вдоль дома 4 и дома 6−8 по Дворцовой площади) сузят проезжую часть.

Также уточняется, что с 29 мая до 10 утра 4 июня на Миллионной от Дворцовой до Мошкова будет запрещена остановка. Эти же ограничения будут действовать на четной стороне набережной реки Мойки от Невского до Большого Конюшенного моста.