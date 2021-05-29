В центре Петербурге будет ограничено движение из-за концерта в рамках ПМЭФ

Во время проведения Петербургского международного экономического форума в Петербурге ожидаются ограничение движения для водителей. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.
Завтра, 30 мая, с 00 до 16 часов движение будет ограничено в Певческом проезде (вдоль дома 4 и дома 6−8 по Дворцовой площади), от Певческого проезда до Миллионной, а также по Миллионной от Дворцовой до Мошкова переулка.
В четверг, 3 июня, запрет на проезд будет действовать на перечисленных улицах, а также по четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспект до Большого Конюшенного моста. Помимо этого с 16 часов 30 мая до 29:59 8 июня в Певческом проезде (вдоль дома 4 и дома 6−8 по Дворцовой площади) сузят проезжую часть.
Также уточняется, что с 29 мая до 10 утра 4 июня на Миллионной от Дворцовой до Мошкова будет запрещена остановка. Эти же ограничения будут действовать на четной стороне набережной реки Мойки от Невского до Большого Конюшенного моста.
Напомним, ранее Беглов заявил о том, что эпидемическая ситуация в Петербурге не критичная, что позволяет городу готовиться к проведению крупных мероприятий с большим количеством участников. По словам губернатора, в городе «очень много мероприятий» — это и подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, и День города, и «Алые паруса», и чемпионат Европы по футболу.
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