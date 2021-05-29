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В Ленобласти ужесточили ограничения по коронавирусу. Сразу три района попали в «красную» зону

В Ленинградской области ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Так, сразу три района Ленобласти были включены в «красную» коронавирусную зону: Всеволожский, Приозерский и Лодейнопольский. Кинотеатры, Дома культуры и театры, находящиеся в этой зоне, могут пускать зрителей только при условии 50-процентной заполненности зала. При этом в «желтую» зону попали Волосовский и Лужский районы. 

Ранее власти Петербурга решили продлить коронавирусные ограничения до 12 июля. До середины лета петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Также продлен запрет на проведение массовых мероприятий.

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