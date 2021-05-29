В Ленобласти ужесточили ограничения по коронавирусу. Сразу три района попали в «красную» зону

Так, сразу три района Ленобласти были включены в «красную» коронавирусную зону: Всеволожский, Приозерский и Лодейнопольский. Кинотеатры, Дома культуры и театры, находящиеся в этой зоне, могут пускать зрителей только при условии 50-процентной заполненности зала. При этом в «желтую» зону попали Волосовский и Лужский районы.