В ночь с 28 на 29 мая Дворцовый мост разведут на час раньше

Как предупреждает «Мостотрест», в ночь на 29 мая Дворцовый мост разводится с 00:00 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 — таким образом, первая разводка произойдет на час раньше привычного времени.

Изменения в графике необходимы в связи с празднованием Дня города. В честь 318-летней годовщины со дня основания Петербурга Дворцовый мост разведут ровно в 00:00 под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония».

В графике разводки остальных мостов по Неве, Большой и Малой Неве изменений нет. Они поднимут свои пролеты согласно утвержденному для навигации 2021 года расписанию.

Напоминаем график разводки мостов на сезон навигации-2021:

Володарский мост — с 02:00 до 03:45, с 04:15 до 05:45

Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00

Литейный мост — с 01:40 до 04:45

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45, с 03:10 до 05:00

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

Тучков мост — с 03:36 до 04:55