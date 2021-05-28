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Надвигается ретроградный Меркурий. Как его пережить? Вот советы от гуру астропрогнозов Оли Осиповой

29 мая наступает период ретроградного Меркурия, который продлится больше месяца, вплоть до 22 июня. Как его пережить? Вот советы от гуру астропрогнозов и автора одноименного блога Оли Осиповой.

  • Фото: Shutterstock.com

Оля Осипова

Автор блога «Ретроградный Меркурий» — о том, как вести себя в преддверии ретроградного Меркурия:

Луна сегодня заставит раскрепоститься даже самого закомплексованного гражданина этой планеты. Смывайте с вашего сонного лица остатки ночи, угрюмое выражение лица и налипшие крошки печенья, которое кто-то снова жрал в кровати. Попробуйте, несмотря на коридор затмений, растущие цены на бензин и дурное настроение вашего босса-самодура, провести этот день так, как будто бы вы Кит Ричардс, который лезет на пальму в свои 77 лет. Хотя бы на день представьте, что не существует ни возраста, ни отходов, ни укусов клещей и просто порадуйтесь тому, что лето неизбежно, ни один диктатор не вечен (в отличие от Кита Ричардса), а в фильме про Круэллу не пострадал ни один пёсик. Танцуйте везде, где приспичит, хохочите над дурацкими шутками Алексея Щербакова и жрите счастливый билетик на глазах у пассажиров трамвая, которые давно привыкли к карте Тройка.

Наш разум слишком затуманен в эту пятницу квадратурой Венеры с Нептуном. Так что не рассчитывайте нормально вложиться в финансовую пирамидку или правильно посчитать свои налоги. Кроме того Венера с Нептуном могут запутать вас в ваших собственных чувствах относительно партнёра нынешнего или потенциального. Кому-то сегодня вдруг может показаться, что вы к нему неровно дышите, а у вас могут вохникнуть иллюзии относительно симпатий к вам. Так что не делайте поспешных выводов, пока на небе творится чёрти что.

Это хороший день, чтобы после работы собраться с коллегами в баре и за бокалом игристого обсудить ваши планы по контент-плану или чему-то ещё. Сегодня желательно всё делать на веселе и легко. Но постарайтесь отследить момент, когда коллеги отходят в состояние невминоза, чтобы вовремя тормознуть и оставить от вечера не похмелье, а весёлые воспоминания. Если вам есть, с кем заняться сексом, то не останавливайте себя. Пойте и не хмурьтесь. Помните, что «это ли не то, что бывало со мной, это летний дождь, стал над миром стеной».

Как рассказала Осипова в колонке для peopletalk.ru, в астрологии планета Меркурий отвечает за коммуникацию, мышление, путешествия и торговлю. Пока планета находится в ретроградном состоянии, все, что касается этих областей, также начинает притормаживать — «ломается техника, трамвай приезжает позже, мы слышим совершенно не то, что нам говорят, и путаемся в документах и собственных мыслях».

В это время не рекомендуется начинать что-либо новое — лучше всего сфокусироваться на завершении незакрытых задач. Также время «ретроградного Меркурия» подходит для того, чтобы что-то починить, переделать или улучшить. Следует также избегать подписания важных договоров, не рекомендуется заключать браки и покупать что-то крупное.

«Меркурий будет провоцировать вас на конфликты, но категорически нельзя ссориться, если вы не хотите потерять важного вам человека. Потрать это время на себя: замедлись, помедитируй, приведи дела в порядок. Отличной идеей будет провести генеральную уборку в доме, избавиться от всего лишнего в пространстве вокруг. Вместе с ненужными вещами уйдет и негатив, который они хранят», — рассказала Осипова.

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