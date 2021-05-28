Надвигается ретроградный Меркурий. Как его пережить? Вот советы от гуру астропрогнозов Оли Осиповой

Автор блога «Ретроградный Меркурий» — о том, как вести себя в преддверии ретроградного Меркурия:

Луна сегодня заставит раскрепоститься даже самого закомплексованного гражданина этой планеты. Смывайте с вашего сонного лица остатки ночи, угрюмое выражение лица и налипшие крошки печенья, которое кто-то снова жрал в кровати. Попробуйте, несмотря на коридор затмений, растущие цены на бензин и дурное настроение вашего босса-самодура, провести этот день так, как будто бы вы Кит Ричардс, который лезет на пальму в свои 77 лет. Хотя бы на день представьте, что не существует ни возраста, ни отходов, ни укусов клещей и просто порадуйтесь тому, что лето неизбежно, ни один диктатор не вечен (в отличие от Кита Ричардса), а в фильме про Круэллу не пострадал ни один пёсик. Танцуйте везде, где приспичит, хохочите над дурацкими шутками Алексея Щербакова и жрите счастливый билетик на глазах у пассажиров трамвая, которые давно привыкли к карте Тройка.

Наш разум слишком затуманен в эту пятницу квадратурой Венеры с Нептуном. Так что не рассчитывайте нормально вложиться в финансовую пирамидку или правильно посчитать свои налоги. Кроме того Венера с Нептуном могут запутать вас в ваших собственных чувствах относительно партнёра нынешнего или потенциального. Кому-то сегодня вдруг может показаться, что вы к нему неровно дышите, а у вас могут вохникнуть иллюзии относительно симпатий к вам. Так что не делайте поспешных выводов, пока на небе творится чёрти что.

Это хороший день, чтобы после работы собраться с коллегами в баре и за бокалом игристого обсудить ваши планы по контент-плану или чему-то ещё. Сегодня желательно всё делать на веселе и легко. Но постарайтесь отследить момент, когда коллеги отходят в состояние невминоза, чтобы вовремя тормознуть и оставить от вечера не похмелье, а весёлые воспоминания. Если вам есть, с кем заняться сексом, то не останавливайте себя. Пойте и не хмурьтесь. Помните, что «это ли не то, что бывало со мной, это летний дождь, стал над миром стеной».