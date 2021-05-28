Лахта Центр запустил серию видеоэкскурсий по знаковым зданиям Петербурга. Первый выпуск — о Петропавловской крепости

В восьмиминутном виде блогер и экскурсовод Павел Перец на макете в одном из залов Музея истории Петербурга объясняет, как жили петербуржцы в доходных домах и почему снимать комнаты на верхних этажах не было престижно. Также он рассказывает об истории первого высотного «делового» здания — Дома Зингера на Невском проспекте, а также о том, как в 1895 году по льду Невы начали ходить трамваи.

Также в первом выпуске рассказывается о том, какое дело в Петербурге было выгоднее, чем владение золотым прииском в Сибири, как мода влияла на развитие городского транспорта и какое событие в дореволюционном Петербурге можно сравнить с Чемпионатом Европы по футболу.

Следующая серия в рамках проекта «Этажи Петербурга. Город растет» будет посвящена Комплексу защитных сооружений Петербурга, который помог городу «обуздать море и остановить счетчик разрушительных наводнений».