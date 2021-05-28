Названы сроки строительства двух развязок Западного скоростного диаметра — Шкиперской и Шуваловской

Смольный рассчитывает начать строительство Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра в Петербурге уже этим летом. «Мы приняли решение о строительстве еще одной развязки на Васильевском острове в районе Шкиперского протока за счет концедента, за счет Санкт-Петербурга. Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение 2, максимум 3 лет», — приводит «Фонтанка» слова вице-губернатора Максима Соколова.

Также Петербург смог подтвердить объемы финансирования другой развязки — Шуваловской, строительство которой замедлилось в 2020 году. «Открытие ее будет буквально через 3 месяца, то есть мы на рубеже августа-сентября откроем эту развязку», — отметил Соколов.

В марте 2021 года также началось строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом. Она должна стать первым этапом создания Широтной магистралью скоростного движения.