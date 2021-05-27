Как предупреждает МЧС по Петербургу и Ленинградской области, ссылаясь на прогноз синоптиков, ливни и грозы ожидаются в городе уже сегодня, 27 мая. Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения и советуют закрывать окна и двери, не растапливать печи, не подходить близко к электропроводке, по возможности не выходить из дома, не касаться металлических предметов.

При ветре также следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину лучше оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строение и дома с неустойчивой кровлей. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, линий электропередач.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 28 мая, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, в начале ночи местами также ливни и грозы. В ночное время суток +8…+10 градусов, днем +15…+17. В субботу, 29 мая, также пройдут кратковременные дожди, днем местами. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15. В воскресенье, 30 мая, без существенных осадков. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем +15…+17.