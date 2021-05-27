В Петербурге пассажирский автобус въехал на фонарный столб. Пострадали 5 человек

ДТП произошло около 10 часов утра. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб таким образом, что передняя часть автобуса нависла над асфальтом.

РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщает о пяти пострадавших — травмы получил водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. По данным РИА «Новости», трое из пяти пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Автобус, который наехал на фонарный столб, пытаются поставить на землю. Спасатели извлекли водителя из кабины — он жив, но, как пишет «Mash на Мойке», травмы получил серьезные. После аварии ему зажало левую ногу, поврежден позвоночник.