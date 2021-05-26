Арсенальный зал Гатчинского дворца открылся для посетителей после 8-летней реставрации

Арсенальный зал — самое просторное помещение Гатчинского дворца. Располагается на первом этаже Арсенального каре, окнами в Собственный сад и внутренний двор. Место для отдыха семьи Николая I cпроектировал в середине XIX века архитектор Роман Кузьмин.

Здесь устраивались приемы с трапезой, танцами и игрой. В зале находился демидовский магнит, орган, детская горка для катания на саночках, качели в виде лодки, бильярд, малая сцена для домашних спектаклей и множество чучел различных зверей и птиц, снабженных табличками с указанием места и времени отстрела, а главное — автора выстрела.

В годы Великой Отечественной войны убранство интерьера было практически уничтожено. Оккупанты устроили на месте Арсенального зала гараж. Работы по возвращению пространства в экспозицию музея удалось приступить в 2011 году. В результате кропотливой работы научных сотрудников и реставраторов 25 мая 2021 года Арсенальных зал был открыт для посещения.

«На свои места вернулись живописные полотна А.И.Шарлеманя со сценами Итальянского и Швейцарского похода Русской Армии под командованием А.В.Суворова, бронзовая скульптура «Лисинский медведь» и другие мемориальные экспонаты. На одном из столов выставлены предметы знаменитого Охотничьего сервиза. Кроме того, воссозданы знаменитые качели-лодка и катальная горка», — говорят в музее-заповеднике «Гатчина».

Напомним, ранее в музее-заповеднике «Петергоф» после двух лет реставрации открывается Екатерининский корпус. Он был построен для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Франческо Растрелли в середине XVIII века. Показываем первые кадры.