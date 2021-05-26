В Ленинградском зоопарке родился детеныш кошачьих лемуров 👀

Детеныш в семье кошачьих лемуров Ленинградского зоопарка родился месяц назад, 26 апреля. Сейчас малыш уже учится лазать по ветвям, впрочем, далеко от мамы пока не отходит. Если детеныша что-то пугает, он сразу бежит к Нимфе.

Помимо мамы с детенышем, в вольере живет еще три кошачьих лемура. Как отмечают в зоопарке, все они с большой нежностью относятся к малышу — постоянно вылизывают и вычесывают его шерстку.

«Пока мы не знаем пол новорожденного — это можно будет сделать после того, как он немного подрастет. Но мы обязательно сообщим, когда будем точно уверены!» — говорят сотрудники зоопарка.

Напомним, ранее Ленинградский зоопарк устроил марафон хороших новостей, ведь «нам всем в такое непростое время не хватает доброты и теплоты». Пополнение в семействе мар, родился маленький барашек, а детеныши кенгуру выглянули из сумки — рассказываем обо всех, их много!

А в зоопарке под Казанью родился необычный малыш. Это кенгуренок-альбинос, что очень редкое явление, особенно в дикой природе — ведь родители сумчатого, кенгуру Беннета, обычно имеют темную окраску.