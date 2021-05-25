По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на Петербург надвигается последний весенний циклон. Он пройдет через регион в среду и четверг, 26 и 27 мая. Ливней не будет, но и умеренных дождей для рекорда будет достаточно — учитывая объемы уже выпавших осадков, максимум за всю историю наблюдений зафиксируют уже завтра.

«Месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 миллиметра и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», — заявил «Фонтанке» синоптик. Ожидается, что общее количество осадков превысит 350% от средних значений.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на среду, 26 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдут дожди. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем +12…+14. В четверг, 27 мая, также облачно с прояснениями, в начале ночи и днем кратковременные дожди. Ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18. В пятницу, 28 мая, все еще облачно, зато без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17.