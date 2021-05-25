В среду в Петербурге ожидают сильный ветер, в Ленобласти — настоящие заморозки 🥶

Как предупреждает МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков, 26 мая в Петербурге и пригородах ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев, обходить стороной шаткие конструкции и советуют убрать со двора дома и балкона хозяйственные вещи.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 26 мая в восточных районах Ленинградской области также прогнозируются заморозки — до 1-2 градусов ниже нуля.

В ночь на среду, 26 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдут дожди. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем +12…+14. В четверг, 27 мая, также облачно с прояснениями, в начале ночи и днем кратковременные дожди. Ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18. В пятницу, 28 мая, все еще облачно, зато без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17.