Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 23%. Но свободных коек все больше

По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 24 мая, за минувшую неделю, с 17 по 23 мая, число больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, увеличилось на 22,66% по сравнению с предыдущей. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов выросло на 7,6%.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге сейчас развернуто 5 992 койки в городских и федеральных медицинских организациях. На 23 мая были свободны 1 006 коек, что составило 16,8%. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 21,6%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 188 пациента, что на 56,5% меньше пикового значения, отмечавшегося в декабре 2020 года.

«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой этой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более миллиона двухсот тысяч инъекций вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки», — говорится в отчете.

Ранее в Госпитале для ветеранов войн, который управляет временным госпиталем для больных коронавирусом «Ленэкспо», заявили о дефиците коек. Как писала «Фонтанка», первое отделение заполнено — но «пока нет экстренной необходимости сейчас открывать еще 200 коек, которые там есть». Позже власти Петербурга опровергли информацию, говорить о дефиците коек некорректно. «При необходимости количество коек для коронавирусных больных может быть увеличено втрое», — заявили в Комитете по здравоохранению.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 17 тысяч, в Москве — 1 миллион 161 тысячу, в Петербурге — 434 тысячи, в Ленинградской области — 44 тысячи, в мире — 167 миллионов человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Также в город поступила третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.