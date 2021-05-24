Три домашние кошки в Петербурге стали местными знаменитостями. Они притворялись голодными, чтобы получить угощение, а теперь уехали в отпуск

Спустя месяц «этот роман оказался с продолжением» — Каширина заметила, что в том же окне старого объявления нет, зато есть целых два новых. Первое рассказывает о главных героях. Рыжую кошку зовут Дуся, серо-белую — Бруня, а рыжую с темным — Тиша. Их все еще просят не кормить — ведь у хвостатых «есть дом, где их любят и кормят», зато разрешают гладить. Второе посвящено событиям из их жизни. «Кошки уехали в отпуск! На дачу. Обещают вернуться летом. Передают «Мур» всем, кто волнуется», — говорится в нем.