Три домашние кошки в Петербурге стали местными знаменитостями. Они притворялись голодными, чтобы получить угощение, а теперь уехали в отпуск

В одном из домов на Серпуховской улице в Петербурге живут три домашних кошки. Их выпускают гулять — пользуясь моментами свободы, хвостатые прикидываются голодными и получают от петербуржцев угощения. Притворство сделало их местными знаменитостями — рассказываем их историю.
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Фото: Shutterstock.com
О трех кошках, притворяющихся голодными, впервые стало известно в конце апреля. Петербурженка Наталья Каширина увидела в одном из окон жилого дома по улице Серпуховской объявление: «Пожалуйста, не кормите кошек! Рыжую и двух серых. Они домашние и сытые! Они притворяются! Скоро в форточку пролезать не будут! Живут в кв. 1». В комментариях мнения разделились, кто-то умилялся хвостатым притворщикам, кто-то говорил о безответственности их хозяев — потому что «слишком много развелось психопатов, опасных для животных и людей».
Спустя месяц «этот роман оказался с продолжением» — Каширина заметила, что в том же окне старого объявления нет, зато есть целых два новых. Первое рассказывает о главных героях. Рыжую кошку зовут Дуся, серо-белую — Бруня, а рыжую с темным — Тиша. Их все еще просят не кормить — ведь у хвостатых «есть дом, где их любят и кормят», зато разрешают гладить. Второе посвящено событиям из их жизни. «Кошки уехали в отпуск! На дачу. Обещают вернуться летом. Передают «Мур» всем, кто волнуется», — говорится в нем.
Напомним, в Петербурге живут и дружат кошка, ворона и их хозяин. Работник шиномонтажки Владимир спас хвостатую, а спустя два с половиной года к ним прибился вороненок. Их давно знают жители Коломны, а теперь еще и все россияне — видео с прогулкой стало вирусным в TikTok.
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