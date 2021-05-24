Началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. Там появится общественное пространство с рестораном

Памятник федерального значения «Жилой дом», входящий в состав ансамбля «Усадьба Орловых-Денисовых» на Главной улице, 32, дошел до нашего времени с небольшими перестройками. Двухэтажный с подвалом и мезонином дом в целом не утратил своё историческое объемно-пространственное решение. В бывших парадных помещениях первого этажа сохранились подлинные элементы лепного и живописного декоративного оформления. Здание длительное время не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии.

Проект реставрации и приспособления бывшего дома графской усадьбы и прилегающей территории подразумевает создание общественного пространство с рестораном. Он разработан архитектурным бюро «Литейная часть-91» и уже согласован с КГИОП. Специалисты выполнят бережную научную реставрацию сохранившихся фрагментов подлинной отделки и довольно большой объем воссоздания утрат. Также предполагается проведение работ по расчистке Безымянного ручья и пруда, берегоукреплению, воссозданию плотины и деревянного мостика.

В 2018-2019 годах город провел значительные восстановительные мероприятия по остальной части парка. В рамках первоочередных противоаварийных мероприятий в 2020 году было выполнено укрытие контура здания для обеспечения нормативного температурно-влажностного режима, помещения очищены от мусора. Проведена расчистка территории от самосева, после чего открылся исторический ландшафт с отдельными группами деревьев, среди которых уникальные двухсотлетние липы.

«После окончания работ по созданию здесь общественного пространства с рестораном, чайным домиком, танцевальной площадкой и катком усадьба Орловых-Денисовых может стать местом притяжения не только для жителей Коломяг, но и других районов Петербурга. В Петербурге есть успешные примеры превращения заброшенных зданий в красивые и очень полюбившиеся горожанам пространства. Мне кажется, и здесь все сложится», — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.