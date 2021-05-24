Началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. Там появится общественное пространство с рестораном

В Коломягах началась реставрация усадебного дома Орловых-Денисовых. После завершения работ здесь появится общественное пространство с рестораном, чайным домиком, танцевальной площадкой и катком, что позволит стать зданию центром притяжения для петербуржцев.
Памятник федерального значения «Жилой дом», входящий в состав ансамбля «Усадьба Орловых-Денисовых» на Главной улице, 32, дошел до нашего времени с небольшими перестройками. Двухэтажный с подвалом и мезонином дом в целом не утратил своё историческое объемно-пространственное решение. В бывших парадных помещениях первого этажа сохранились подлинные элементы лепного и живописного декоративного оформления. Здание длительное время не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии.
Проект реставрации и приспособления бывшего дома графской усадьбы и прилегающей территории подразумевает создание общественного пространство с рестораном. Он разработан архитектурным бюро «Литейная часть-91» и уже согласован с КГИОП. Специалисты выполнят бережную научную реставрацию сохранившихся фрагментов подлинной отделки и довольно большой объем воссоздания утрат. Также предполагается проведение работ по расчистке Безымянного ручья и пруда, берегоукреплению, воссозданию плотины и деревянного мостика.
В 2018-2019 годах город провел значительные восстановительные мероприятия по остальной части парка. В рамках первоочередных противоаварийных мероприятий в 2020 году было выполнено укрытие контура здания для обеспечения нормативного температурно-влажностного режима, помещения очищены от мусора. Проведена расчистка территории от самосева, после чего открылся исторический ландшафт с отдельными группами деревьев, среди которых уникальные двухсотлетние липы.
«После окончания работ по созданию здесь общественного пространства с рестораном, чайным домиком, танцевальной площадкой и катком усадьба Орловых-Денисовых может стать местом притяжения не только для жителей Коломяг, но и других районов Петербурга. В Петербурге есть успешные примеры превращения заброшенных зданий в красивые и очень полюбившиеся горожанам пространства. Мне кажется, и здесь все сложится», — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.
Главный, южный фасад — симметричный, с центральным четырехколонным портиком. К главному входу ведет широкая лестница со ступенями из известняка. Западный фасад выходит на Главную улицу. Здесь расположено крыльцо с балконом-зонтиком на чугунных колоннах и с ажурным ограждением. В вестибюле сохраняется исторический деревянный тамбур.
Плафон Танцевального зала оформлен орнаментальной росписью в «помпеянском» стиле, в зале устроены хоры. В Среднем зале сохранились фрагменты фресковой живописи в верхней части стены и в центральной части плафона. Для реставрации живописи в составе проекта разработаны специальные методики. На стенах Среднего зала также обнаружены сохранившиеся латунные держатели для картин или шпалер.
В помещении бывшей Библиотеки выявлены фрагменты исторического паркета из древесины дуба с рисунком «корзинка». Колонны и пилястры оформлены цветочным орнаментом. На сводах перекрытия лепные гирлянды плодов и цветов. Печи и камины утрачены, сохранилась лишь одна угловая белая изразцовая печь в мезонине, относящаяся по стилю к концу XIX — началу XX веков.
В Танцевальном и Среднем залах в соответствии с проектом предполагается воссоздание на основании аналогов декоративных мраморных каминов, которые будут использоваться в системе вентиляции помещений. Деревянные междуэтажные перекрытия на локальных участках разрушены или повреждены гнилью.
В отдельных помещениях сохранились исторические столярные заполнения дверей и оконные ставни. По проекту будут воссозданы оконные заполнения с историческим рисунком расстекловки и рамами из натуральной древесины дуба. Поздние подоконные доски будут заменены на мраморные с воссозданием исторического профиля. Будет проведена реставрация фасадов здания с террасами, крыльцами, колоннами и балконами, а также исторической ограды со стороны Главной улицы.
На прилегающем к дому участке парка сохраняется природный рельеф со значительным уклоном в сторону пруда, старовозрастные деревья, участок липовой аллеи. Этот участок входил в восточную, закрытую для публики часть парка, предназначенную только для владельцев усадьбы. Для старовозрастных деревьев разработан комплекс лечебных мероприятий.
Расположенная напротив усадебного дома земляная плотина разрушена. По историческим данным ее облицовка была выполнена из камня. Проектом предполагается очистка русла ручья в границах участка от иловых отложений, берегоукрепление, восстановление исторического контура водоемов, плотины и деревянного мостика.
Будут восстановлены газоны, устроены цветники. В зимний период на гладком участке газона предполагается организовать каток. Также предусмотрены временные малые архитектурные формы: понтон на пруду, деревянные беседка и танцевальный павильон. Таким образом, предполагается восстановить историческую традицию музыкальных вечеров в парке.
Владимир Любомиров
Собственник здания, совладелец ресторанной группы «ЧЕХОВЪ», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»:
Это не первый памятник, который мы реставрируем, и как архитектор и строитель я представляю, какие работы здесь предстоят. В реставрации торопиться ни в коем случае нельзя, мы планируем работать около пяти лет. Уже усилили конструкции, сейчас выполняем работы по гидроизоляции. Большая работа проведена в рамках противоаварийных мероприятий. С точки зрения ресторанного бизнеса это место достаточно сложное. Затраты на реставрацию здесь рестораном не окупить, у нас и нет такой задачи. Это некий личный вызов, мне нравится это делать и в дальнейшем поддерживать в хорошем состоянии. В комплексе с прилегающей частью парка мы планируем создать общественное пространство, актуальное для жителей района, которое в то же время будет напоминать об истории этого места. Я с 1995 года живу в Коломягах, и для меня это не чужой район. Это очень приятное дело, и я верю, что нам удастся вернуть усадебный дом к жизни на радость горожанам и в первую очередь жителям Коломяг.
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