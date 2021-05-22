Власти Петербурга решили продлить коронавирусные ограничения до середины лета

Коронавирусные ограничения, ранее введенные в Петербурге, продлеваются до 12 июля. Это следует из обновленного правительственного постановления № 121 города, подписанного Александром Бегловым.
До середины лета петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Также продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Из-за Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня, установлена обязанность «проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия».
В Смольном также уточнили, что запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая.
Напомним, ранее Беглов заявил о том, что эпидемическая ситуация в Петербурге не критичная, что позволяет городу готовиться к проведению крупных мероприятий с большим количеством участников. По словам губернатора, в городе «очень много мероприятий» — это и подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, и День города, и «Алые паруса», и чемпионат Европы по футболу.
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