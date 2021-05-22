Власти Петербурга решили продлить коронавирусные ограничения до середины лета

До середины лета петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Также продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Из-за Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня, установлена обязанность «проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия».

В Смольном также уточнили, что запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая.