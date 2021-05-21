Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в этом году фестиваль пройдет на пяти разных площадках в Василеостровском, Петроградском, Адмиралтейском районах и в Полюстрово.

Репка, начало в 13:00. Улица Кораблестроителей, дом 39. Здесь будут кафе «Огурцы» и активности от мастерских «Простые вещи», рядом расположится игровая зона Playloft GaGa, площадка школы English First и мастер-классы и детская гаражная распродажа, организованная «Штабом детства», где можно избавиться от ненужных книжек и игрушек (на участие необходимо записаться заранее). После покраски выступят артисты театра «Дети тишины».

Дракон, начало в 12:00. 8-я линия В.О., дом 23. Здесь все время, пока мы красим и отдыхаем, будет работать Нетолерантное кафе «Ночлежки», а еще выступят и проведут мастер-класс артисты «Упсала-Цирка», а после покраски наши друзья из сообщества «Открытый город» проведут квест-экскурсию для детей. Художник на площадке: Стас Багс.

Зверинец, начало в 12:00. Ординарная улица, дом 3. Здесь, кроме покраски зверей, участники могут развлечься на площадке школы ментальной арифметики «Менар» и поучаствовать в игровых экскурсиях с Санкт-Петербургским музеем игрушки. Художник на площадке: Андрей Сикорский.

Верблюды, начало в 12:00. Полюстровский проспект, дом 53. Все, кто соберется красить, смогут также поиграть в стрелялки Nerf. Художник на площадке: Игорь Яновский.

Коломенская Венера, начало в 12:00. Дровяной переулок, дом 3. Здесь пройдут мастер-классы от Дарьи Усовой и ДК ПТХ, а еще встреча с фондом «Внимание». Участники будут сажать газон вокруг Коломенской Венеры и красить забор. В конце дня для всех пройдет небольшой блюзовый концерт. Все это организовано локальным сообществом Добрососедство Коломны.