В последне воскресенье мая в Петербурге пройдет седьмой благотворительный соседский фестиваль «День Тома Сойера». Рассказываем о его программе — горожане смогут не только покрасить детские площадки, но и пообщаться, угостить друг друга едой, посмотреть на представления, поиграть и поучиться, а также помочь благотворительным организациям.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в этом году фестиваль пройдет на пяти разных площадках в Василеостровском, Петроградском, Адмиралтейском районах и в Полюстрово.
Репка, начало в 13:00. Улица Кораблестроителей, дом 39. Здесь будут кафе «Огурцы» и активности от мастерских «Простые вещи», рядом расположится игровая зона Playloft GaGa, площадка школы English First и мастер-классы и детская гаражная распродажа, организованная «Штабом детства», где можно избавиться от ненужных книжек и игрушек (на участие необходимо записаться заранее). После покраски выступят артисты театра «Дети тишины».
Дракон, начало в 12:00. 8-я линия В.О., дом 23. Здесь все время, пока мы красим и отдыхаем, будет работать Нетолерантное кафе «Ночлежки», а еще выступят и проведут мастер-класс артисты «Упсала-Цирка», а после покраски наши друзья из сообщества «Открытый город» проведут квест-экскурсию для детей. Художник на площадке: Стас Багс.
Зверинец, начало в 12:00. Ординарная улица, дом 3. Здесь, кроме покраски зверей, участники могут развлечься на площадке школы ментальной арифметики «Менар» и поучаствовать в игровых экскурсиях с Санкт-Петербургским музеем игрушки. Художник на площадке: Андрей Сикорский.
Верблюды, начало в 12:00. Полюстровский проспект, дом 53. Все, кто соберется красить, смогут также поиграть в стрелялки Nerf. Художник на площадке: Игорь Яновский.
Коломенская Венера, начало в 12:00. Дровяной переулок, дом 3. Здесь пройдут мастер-классы от Дарьи Усовой и ДК ПТХ, а еще встреча с фондом «Внимание». Участники будут сажать газон вокруг Коломенской Венеры и красить забор. В конце дня для всех пройдет небольшой блюзовый концерт. Все это организовано локальным сообществом Добрососедство Коломны.
«На трех площадках с нами будут три известных петербургских художника. Дракона традиционно поможет оживить Стас Багс. Верблюдам придаст человечный вид Игорь Яновский. Зверям на Ординарной подправит физиономии Андрей Сикорский. И главный сюрприз года: в этот раз с нами ‒ локальное сообщество Добрососедство Коломны с их любимой Коломенской Венерой в Дровяном переулке. Художники сообщества соберутся в День Тома Сойера в сквере у Венеры и тоже отлично проведут время с краской и не только», — говорят организаторы фестиваля.
Участие в «Дне Тома Сойера» примут благотворительная организация «Ночлежка», хулиганский «Упсала-Цирк», инклюзивные мастерские «Простые вещи» и кафе «Огурцы», где работают взрослые люди с особенностями, а также инклюзивный театр «Дети тишины». С развлечениями на площадках нам помогут творческая мастерская «Штаб детства», школа ментальной арифметики «Менар», Санкт-Петербургский музей игрушки, сеть школ английского языка для детей и подростков English First, проект «Открытый город» и команда издательства настольных игр GaGa.ru.
Все фотографии предоставлены организаторами фестиваля.
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