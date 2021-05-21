В России подготовлены исследования, позволяющие точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V»

«В настоящее время мы тоже написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на этот вопрос. По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины. Я надеюсь, что эти сроки будут не менее двух лет. Ну все это, как вы понимаете, надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

В феврале 2021 года стартовали международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», в мае препарат был зарегистрирован в России. Главная особенность вакцины в ее форме — только одна доза и более короткий период выработки антител. «Спутник Лайт» может применяться для повышения иммунитета у тех, кто ранее уже перенес коронавирусную инфекцию.