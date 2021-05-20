Двое в Коломне, не считая человека: в Петербурге живут и дружат кошка, ворона и их хозяин Владимир

Владимир любит и ворону, и кошку, но признается, что хвостатую — все-таки сильнее. Имя ей дали Уша, от слова «ушанка». Она попала к нему три с половиной года назад еще котенком. «Характером она, конечно, сволочь сволочью, но Уша — самое любимое мое животное. Самая «долгая» моя кошка. Обычно года полтора — и все… Попадают под машину прямо тут, у шинки», — говорит мужчина.

И ворон, и кошка едят кошачьи консервы из одной миски. У каждого свое спальное место — Уша пристраивается в голове кровати, у подушки хозяина, Вороня — в застеленном газеткой пластиковом лотке у ног. Кошка более дисциплинированная, с раннего детства Владимир обучал ее командам. Ворон умеет садиться на руку и останавливаться по команде. Главная его страсть — «сокровища». Вороня пытается приворовывать автомобильные гайки.

«В цирке больших кошек на щелчок кнута обучают. А я брал хворостинку, щелк по заднице: «Бояться». Она поняла, что это значит. Потом выучили команды «сидеть бояться», «стоять бояться» и так далее. Приставку «бояться» приходится постоянно добавлять. А ворону научил на руку садиться и останавливаться по команде. Но он так, повторюха, просто понял принцип, как мы гуляем с Ушей. Через дорогу мы переходим по команде «стоять бояться». Мне важно, чтобы они останавливались в нужный момент и я мог их подобрать», — поделился Владимир.