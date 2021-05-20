Фоторепортаж: в Петергофе после двух лет реставрации открывается Екатерининский корпус

В музее-заповеднике «Петергоф» после двух лет реставрации открывается Екатерининский корпус. Он был построен для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Франческо Растрелли в середине XVIII века. Показываем первые кадры.
Желтое одноэтажное здание «Екатерининского корпуса» примыкает к западной Гостевой галерее «Монплезира». Оно было построено для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Франческо Растрелли в 1746-1759-х годах. Дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов. В то время он носил название «Каменного корпуса».
«Имя «Екатерининский» более позднее и связано с памятью о дворцовом перевороте, возведшем на российский престол Екатерину II. В бытность великой княгиней она проживала в комнатах деревянного флигеля, пристроенного к «Каменному корпусу». Именно оттуда утром 28 июня 1762 года она отправилась в Петербург, чтобы возглавить заговор с целью свержения своего супруга, императора Петра III. Об этом историческом событии напоминает мраморная статуя Екатерины II в Вестибюле дворца», — говорят в музее-заповеднике.
Вступив на престол, Екатерина II поручила архитектору Джакомо Кваренги переоформить пышные барочные покои елизаветинского «Каменного корпуса» в стиле благородной строгости классицизма. Новый цвет стен и определил названия помещений — Желтый зал, Синяя гостиная, Зеленая приемная. Единственная комната дворца, сохранившая отделку Растрелли без изменений — это Подогревальня.
В «Екатерининском корпусе» хранится собрание отечественной мебели из тополя, карельской березы и красного дерева, изготовленной по эскизам Карла Росси, Андрея Воронихина, Василия Стасова, Луиджи Руска — кровать-ладья, кресла-корытца, диван с ножками в виде сфинксов, ставших популярным элементом декора после египетских походов Наполеона. Коллекция декоративной бронзы включает в себя произведения французских мастеров Томира, Ледюра, Раврио, Ленуара-Раврио — разнообразные часы, канделябры, подсвечники, курильницы, которые были непременным украшением ампирного интерьера.
Как говорят в музее-заповеднике, гордостью «Екатерининского корпуса» является представленный в Желтом зале знаменитый парадный Гурьевский сервиз. Изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, он насчитывал около 5000 предметов и использовался лишь в особо торжественных случаях. «Своим художественным оформлением сервиз воспевает Россию и народ, населяющий ее огромные просторы. На тарелках помещены десятки изображений народов России, а на холодильниках для вина — виды Петербурга, Москвы и их окрестностей. Великолепие сервиза подчеркивает хрусталь, заказанный императором Павлом I в конце XVIII века в Англии», — отмечают в «Петергофе».
В течение XIX века в Желтом зале, в день выпуска Смольного института, устраивались приемы для девушек-выпускниц. После революции в «Екатерининском корпусе» был открыт музей бытового убранства дворцов XVIII — начала XIX веков.
Посетить «Екатерининский корпус» в музее-заповеднике «Петергоф» можно с 21 мая.
Фотограф: Никита Мурузин.
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