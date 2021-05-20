Фоторепортаж: в Петергофе после двух лет реставрации открывается Екатерининский корпус

Желтое одноэтажное здание «Екатерининского корпуса» примыкает к западной Гостевой галерее «Монплезира». Оно было построено для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Франческо Растрелли в 1746-1759-х годах. Дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов. В то время он носил название «Каменного корпуса».

«Имя «Екатерининский» более позднее и связано с памятью о дворцовом перевороте, возведшем на российский престол Екатерину II. В бытность великой княгиней она проживала в комнатах деревянного флигеля, пристроенного к «Каменному корпусу». Именно оттуда утром 28 июня 1762 года она отправилась в Петербург, чтобы возглавить заговор с целью свержения своего супруга, императора Петра III. Об этом историческом событии напоминает мраморная статуя Екатерины II в Вестибюле дворца», — говорят в музее-заповеднике.

Вступив на престол, Екатерина II поручила архитектору Джакомо Кваренги переоформить пышные барочные покои елизаветинского «Каменного корпуса» в стиле благородной строгости классицизма. Новый цвет стен и определил названия помещений — Желтый зал, Синяя гостиная, Зеленая приемная. Единственная комната дворца, сохранившая отделку Растрелли без изменений — это Подогревальня.