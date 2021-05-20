В зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос. Шанс был лишь один к 100 тысячам!

В зоопарке «Регина» под Казанью родился необычный малыш. Это кенгуренок-альбинос, что очень редкое явление, особенно в дикой природе — ведь родители сумчатого, кенгуру Беннета, обычно имеют темную окраску.
«У пары кенгуру Беннета родился кенгуренок-альбинос! Родители малыша обычной темной раскраски и это очень редкое явление, особенно в дикой природе. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50-100 тысячам», — говорят сотрудники зоопарка.
Уже известен пол необычного кенгуренка-альбиноса — это девочка. Ей дали имя Алиса. Как отмечают сотрудники зоопарка, у малышки интересный характер — она очень любознательная и спокойная.
Напомним, ранее Ленинградский зоопарк устроил марафон хороших новостей, ведь «нам всем в такое непростое время не хватает доброты и теплоты». Пополнение в семействе мар, родился маленький барашек, а детеныши кенгуру выглянули из сумки — рассказываем обо всех, их много!
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