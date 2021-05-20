В зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос. Шанс был лишь один к 100 тысячам!

«У пары кенгуру Беннета родился кенгуренок-альбинос! Родители малыша обычной темной раскраски и это очень редкое явление, особенно в дикой природе. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50-100 тысячам», — говорят сотрудники зоопарка.

Уже известен пол необычного кенгуренка-альбиноса — это девочка. Ей дали имя Алиса. Как отмечают сотрудники зоопарка, у малышки интересный характер — она очень любознательная и спокойная.