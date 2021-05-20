В Петербурге откроется первый в мире музей бюрократии. Рассматривать систему будут «не канонически, а творчески и гибко»

Уникальный музей бюрократии откроется на базе Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Работа над концепцией уже завершается. Планируется, что музей станет доступным для всех желающих, все подготовительные и организационные работы по создают музея займут около года.

«Это должен быть открытый городской музей, который мы пока будем делать на собственных площадях. Это будет первый в мире музей бюрократии. И хотя все с ней постоянно соприкасаются и обсуждают, таких музеев в мире нет», — приводит «Петербургский дневник» слова директора университета Владимира Шамахова.

Сам Шамахов считает, что в России принято либо ругать госслужбу, либо говорить только о ее успехах, и считает это неправильным. Рассматривать бюрократию в будущем музее планируют «не канонически, а творчески и гибко» — ведь это «очень богатая» тема. «Так вот: мы в музее хотим соединить два этих начала и показать, что бюрократия принесла много пользы. Эта тема очень богатая. Но на нее надо посмотреть не канонически, а творчески и гибко», — приводит «Бумага» его слова.