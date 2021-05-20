В Петербурге выявили нарушения по выплатам медикам за работу с COVID-19 на сумму почти 220 миллионов рублей

«В 2020 году на регулирование проблем, возникающих вследствие появления новой коронавирусной инфекции COVID-19, в Санкт-Петербурге направлялись значительные средства. В целях проверки законности, корректности и своевременности осуществления выплат медицинским работникам Счетной палатой РФ было организовано и проведено контрольное мероприятие, параллельно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объем проверенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга бюджетных средств составил 6,4 млрд рублей. Общее количество выявленных нарушений 115 случаев в общей сумме 219,9 млн рублей», — говорится в докладе контрольно-счетной палаты.

Из 115 нарушений 19 повлекли за собой излишние расходы бюджетных средств в общей сумме 70,7 миллиона рублей — в основном, за счет неправомерного осуществления выплат стимулирующего характера тремя учреждениями здравоохранения, подведомственными Комитету по здравоохранению. Еще 19 случаев нарушений касаются неисполнения требований Налогового кодекса РФ в части удержания налога на доход физических лиц (НДФЛ) в общей сумме не менее 5,4 миллиона рублей — в результате выплаты работникам перечислены в меньших объемах, не соответствующих размерам.

Как пишет ТАСС, по результатам проверки дисциплинарное взыскание в виде замечания вынесено заместителю главного врача по экономическим вопросам СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60». Также вынесены 17 представлений, 1 физическое лицо привлечено к ответственности — это сотрудник СПб ГБУЗ «МедСанТранс Центрального района». Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры.