Теперь петербуржцы могут привиться от коронавируса даже ночью. В городе открылся круглосуточный пункт вакцинации

Первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в Петербурге открылся на Малой Охте — на проспекте Шаумяна. От центра города его отделяет мост Александра Невского, который разводят в сезон навигации — это может затруднить получение прививки в ночное время.

«Пункт вакцинации в поликлиническом отделении №10 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» на проспекте Шаумяна, дом 51, переведен в круглосуточный режим», — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга. Как отметили в ведомстве, в ночь на среду, 19 мая, вакцину там уже получили пять человек.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 18 мая, за весь период в Петербурге вакцинировано 626 822 человека. Из них 526 303 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4 957 человек, вторично — 6 647. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 800 702 комплекта.

Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 97 520 комплектов. Остаток на фармбазе — 76 360 доз. Запас вакцины в городе составляет 173 880 комплекта.