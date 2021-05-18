Социальная сеть ВКонтакте запустила сервис аренды электросамокатов. Оплатить прокат можно прямо в соцсети, внутри приложения.
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Здесь и далее фото: пресс-служба ВКонтакте
Аренда электросамокатов, запущенная ВКонтакте совместно с компанией «Ситимобил», дополнит возможности городской мобильности в приложении VK. Теперь пользователи смогут вызвать автомобиль с помощью «Такси ВКонтакте» для длинных поездок, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат в «Прокате ВКонтакте». Оплачивать поездки можно прямо внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.
Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть ее можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям сервиса доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.
Сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в приложении VK. Он запущен соцсетью совместно в компанией «Ситимобил», первым партнером выступил кикшеринг Urent. Далее прокат будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнеров-вендоров аренды самокатов.
На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону — парковки самокатов можно будет найти по всему городу. В течение сезона география будет расширяться в другие регионы. Сервис будет доступен во всех городах работы партнеров, в 2021 году их более 50 по всей России — от Хабаровска до Калининграда.
Вставая на электросамокат, будьте аккуратны. Солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на таком виде транспорта. Катаясь по Петербургу, он упал и получил тяжелую травму головы. Сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта.
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