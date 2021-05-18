ВКонтакте запустила сервис аренды электросамокатов. Оплатить прокат можно прямо в соцсети

Аренда электросамокатов, запущенная ВКонтакте совместно с компанией «Ситимобил», дополнит возможности городской мобильности в приложении VK. Теперь пользователи смогут вызвать автомобиль с помощью «Такси ВКонтакте» для длинных поездок, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат в «Прокате ВКонтакте». Оплачивать поездки можно прямо внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть ее можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям сервиса доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.

Сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в приложении VK. Он запущен соцсетью совместно в компанией «Ситимобил», первым партнером выступил кикшеринг Urent. Далее прокат будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнеров-вендоров аренды самокатов.

На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону — парковки самокатов можно будет найти по всему городу. В течение сезона география будет расширяться в другие регионы. Сервис будет доступен во всех городах работы партнеров, в 2021 году их более 50 по всей России — от Хабаровска до Калининграда.