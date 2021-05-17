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В «Ночь музеев» в Петербурге будут курсировать специальные автобусы. Вот по каким маршрутам

В ночь с 22 на 23 мая в Петербурге пройдет ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев — «Ночь музеев». Специально для всех желающих ее посетить в городе будут курсировать специальные автобусы. Рассказываем, по каким маршрутам.

  • Фото: Shutterstock.com

Музеи-участники акции «Ночь музеев» свяжут четыре специальных автобусных маршрута, по которым будут курсировать 45 автобусов. Местом соединения маршрутов, как и в 2019 году, станет Исаакиевская площадь со стороны Александровского сада, где можно будет осуществить пересадку. Автобусы будут курсировать с 23:00 до 06:00.

Маршрут «Центр — 1» от Исаакиевской площади

Прямое направление:

  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
  • Конногвардейский б-р, 23, остановка общественного транспорта (далее – о/т) (Военно-морской музей)
  • Театральная пл., остановка о/т (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков,
  • музейно-выставочный центр «Петербургский художник»)
  • Наб. Обводного канала, 124, остановка о/т (Музей железных дорог России)
  • Угол ул. Ивана Черных и Молодежного пер. (музей «Нарвская застава»)
  • Пр. Стачек, 41, остановка о/т (Усадьба княгини Дашковой)

Обратное направление:

  • Пр. Стачек, 41, остановка о/т (Усадьба княгини Дашковой)
  • Пл. Балтийского вокзала, остановка о/т (Музей железных дорог России)
  • Театральная пл., остановка о/т (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков,
  • музейно-выставочный центр «Петербургский художник»)
  • Пл. Труда, остановка о/т (Военно-морской музей)
  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)

Маршрут «Центр — 2» от Исаакиевской площади до Литейного проспекта:

Прямое направление:

  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
  • Гороховая ул., 45, остановка о/т (Музей мостов)
  • Гороховая ул., 75, остановка о/т, (Военно-медицинский музей)
  • Литейный пр., 56Б, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)

Обратное направление:

  • Литейный пр., 56Б, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
  • Гороховая ул., 70, остановка о/т, (Военно-медицинский музей)
  • Гороховая ул., 34, остановка о/т (Музей мостов)
  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)

Маршрут «Центр — 3» от Исаакиевской площади до площади Александра Невского

Прямое направление:

  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
  • Невский пр., у Казанского собора, остановка о/т (Музей советских игровых автоматов)
  • Невский пр., у Гостиного двора, остановка о/т (Центр Михаила Шемякина, Большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича)
  • Невский пр., 45, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
  • Невский пр., 175, остановка о/т (Музей городской скульптуры. Некрополь мастеров искусств)

Обратное направление:

  • Невский пр., 175, остановка о/т (Музей городской скульптуры. Некрополь мастеров искусств)
  • Невский пр., 74-76, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
  • Невский пр., 54, остановка о/т (Центр Михаила Шемякина)
  • Невский пр., 30, остановка о/т (Большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича)
  • Невский пр., 20, остановка о/т (Музей советских игровых автоматов)
  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)

Маршрут «Васильевский остров — Петроградская сторона». Проходит через Благовещенский мост, мост Бетанкура, Биржевой и Дворцовый мосты

Прямое направление:

  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
  • Наб. Лейтенанта Шмидта, 39, остановка о/т (Музей-институт семьи Рерихов)
  • Угол Вяземского пер. и Песочной наб., остановка о/т (Мастерская Аникушина)

Обратное направление:

  • Угол Вяземского пер. и Песочной наб., остановка о/т (Мастерская Аникушина)
  • Угол пр. Медиков и ул. Проф. Попова, остановка о/т (Музей петербургского авангарда)
  • Большой пр. П.С., 100, остановка о/т (Музей интерактивной науки «ЛабиринтУм»)
  • Угол Каменноостровского пр. и Кронверкского пр., остановка о/т (Планетарий)
  • Угол Каменноостровского пр. и Кронверкской наб., остановка о/т (Артиллерийский музей)
  • Биржевая пл., остановка о/т (Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева)
  • Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
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