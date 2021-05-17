В «Ночь музеев» в Петербурге будут курсировать специальные автобусы. Вот по каким маршрутам

В ночь с 22 на 23 мая в Петербурге пройдет ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев — «Ночь музеев». Специально для всех желающих ее посетить в городе будут курсировать специальные автобусы. Рассказываем, по каким маршрутам.
-
Фото: Shutterstock.com
Музеи-участники акции «Ночь музеев» свяжут четыре специальных автобусных маршрута, по которым будут курсировать 45 автобусов. Местом соединения маршрутов, как и в 2019 году, станет Исаакиевская площадь со стороны Александровского сада, где можно будет осуществить пересадку. Автобусы будут курсировать с 23:00 до 06:00.
Маршрут «Центр — 1» от Исаакиевской площади
Прямое направление:
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
- Конногвардейский б-р, 23, остановка общественного транспорта (далее – о/т) (Военно-морской музей)
- Театральная пл., остановка о/т (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков,
- музейно-выставочный центр «Петербургский художник»)
- Наб. Обводного канала, 124, остановка о/т (Музей железных дорог России)
- Угол ул. Ивана Черных и Молодежного пер. (музей «Нарвская застава»)
- Пр. Стачек, 41, остановка о/т (Усадьба княгини Дашковой)
Обратное направление:
- Пр. Стачек, 41, остановка о/т (Усадьба княгини Дашковой)
- Пл. Балтийского вокзала, остановка о/т (Музей железных дорог России)
- Театральная пл., остановка о/т (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков,
- музейно-выставочный центр «Петербургский художник»)
- Пл. Труда, остановка о/т (Военно-морской музей)
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
Маршрут «Центр — 2» от Исаакиевской площади до Литейного проспекта:
Прямое направление:
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
- Гороховая ул., 45, остановка о/т (Музей мостов)
- Гороховая ул., 75, остановка о/т, (Военно-медицинский музей)
- Литейный пр., 56Б, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
Обратное направление:
- Литейный пр., 56Б, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
- Гороховая ул., 70, остановка о/т, (Военно-медицинский музей)
- Гороховая ул., 34, остановка о/т (Музей мостов)
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
Маршрут «Центр — 3» от Исаакиевской площади до площади Александра Невского
Прямое направление:
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
- Невский пр., у Казанского собора, остановка о/т (Музей советских игровых автоматов)
- Невский пр., у Гостиного двора, остановка о/т (Центр Михаила Шемякина, Большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича)
- Невский пр., 45, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
- Невский пр., 175, остановка о/т (Музей городской скульптуры. Некрополь мастеров искусств)
Обратное направление:
- Невский пр., 175, остановка о/т (Музей городской скульптуры. Некрополь мастеров искусств)
- Невский пр., 74-76, остановка о/т (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)
- Невский пр., 54, остановка о/т (Центр Михаила Шемякина)
- Невский пр., 30, остановка о/т (Большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича)
- Невский пр., 20, остановка о/т (Музей советских игровых автоматов)
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
Маршрут «Васильевский остров — Петроградская сторона». Проходит через Благовещенский мост, мост Бетанкура, Биржевой и Дворцовый мосты
Прямое направление:
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
- Наб. Лейтенанта Шмидта, 39, остановка о/т (Музей-институт семьи Рерихов)
- Угол Вяземского пер. и Песочной наб., остановка о/т (Мастерская Аникушина)
Обратное направление:
- Угол Вяземского пер. и Песочной наб., остановка о/т (Мастерская Аникушина)
- Угол пр. Медиков и ул. Проф. Попова, остановка о/т (Музей петербургского авангарда)
- Большой пр. П.С., 100, остановка о/т (Музей интерактивной науки «ЛабиринтУм»)
- Угол Каменноостровского пр. и Кронверкского пр., остановка о/т (Планетарий)
- Угол Каменноостровского пр. и Кронверкской наб., остановка о/т (Артиллерийский музей)
- Биржевая пл., остановка о/т (Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева)
- Исаакиевская пл. со стороны Александровского сада (посадка, высадка)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.