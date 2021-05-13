«Летнее тепло, но уже без рекордов»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге перед возвращением дождей

«Санкт-Петербург: летнее тепло, но уже без рекордов. Сегодня синоптическая ситуация останется под влиянием теряющего силы, и медленно отходящего на восток антициклона. Он сохранит в регионе сухую погоду, но днем в небе уже появятся облака, как первые предвестники погодных перемен», — рассказал о погоде в четверг ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня воздух в Петербурге прогреется до +23…+25 градусов, по области до +22…+27. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

«Добавлю, что минувшую среду в Санкт-Петербурге обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 12 мая он составляет +27,5 градусов, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1963 году. Соответственно, минувшая среду стала самым теплым днем с начала года», — напомнил Леус.

Однако уже завтра, 14 мая, в Петербург придут дожди. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром в пятницу пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +19…+21 градуса. В субботу, 15 мая, также небольшие, местами умеренные дожди. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +18…+20.