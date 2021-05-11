В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в нескольких регионах России

«Понятно, что это летняя погода. В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15-го — на 4,5 градуса выше нормы. Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки. Затем небо будет более облачным, потому что начиная с 11 мая давление будет падать примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется», — приводит РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом в некоторых частях Северо-Западного федерального округа будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Связано это с переносом теплых воздушных масс — благодаря этому процессу температура там будет колебаться в районе 21-25 градусов.

Кроме того, на Среднем Поволжье и в западной Сибири тоже будет на 6-8 градусов выше нормы. «14 мая на 12 градусов выше нормы в Приволжском ФО. Там будет 30-32 градуса. Они [температуры] действительно впечатляющие», — отметил синоптик. В Башкирии, Самарской, Оренбургской областях прогнозируется 27-32 градуса, в Пермской — 27-30 градусов. Такой погода, по словам Вильфанда, будет до конца недели.

Напомним, начало рабочей недели в Петербурге пришлось на самый теплый день весны — и даже «разрозненные облачные поля» не в силах ему помешать и вызвать дожди. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 12 мая, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. В ночное время суток +9…+11, днем +23…+25 градусов, на побережье Финского залива местами +18…+20. В четверг, 13 мая, ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ночью +12…+14, днем +21…+23 градуса.