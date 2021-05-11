«Самый теплый день весны»: синоптик рассказал о погоде на начало рабочей недели в Петербурге

«Санкт-Петербург: самый теплый день весны. Сегодня, 11 мая, синоптическая ситуация будет представлена северо-западной периферией обширного антициклона. Его стараниями в небе будут проплывать разрозненные облачные поля, которые не в силах вызвать дожди. При этом солнечные лучи и ветры южных румбов будут способствовать дальнейшему повышению температурного фона», — дает прогноз ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, сегодня, 11 мая, воздух в Петербурге прогреется до +22…+24 градусов, по области — +20…+25. «С такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала весны, обогнав прежнего лидера, 12 апреля, когда воздух прогрелся до +20,0», — добавляет Леус. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 12 мая, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. В ночное время суток +9…+11, днем +23…+25 градусов, на побережье Финского залива местами +18…+20. В четверг, 13 мая, ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ночью +12…+14, днем +21…+23 градуса.