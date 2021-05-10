В Петербург пришло потепление. Во вторник обещают до +24 градусов

Как сообщал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня на погоду в городе влиял теплый атмосферный фронт. «Перемещаясь с запада на восток, временами он будет закрывать небо облаками, вызовет небольшие дожди и откроет дорогу в регион хорошо прогретым воздушным массам», — отметил он.

Так, сегодня температура воздуха составляет от +17 до +19 градусов, скорость южного ветра достигает 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. При этом завтра, 11 мая, днем ожидается до +24 градусов, а также никаких осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет слабо повышаться.