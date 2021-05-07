МЧС предупреждает: выходные в Ленинградской области начнутся с сильных дождей

В своем предупреждении главное управление регионального МЧС ссылается на ежедневный прогноз синоптиков. Согласно нему, 08 мая местами на территории Ленинградской области ожидаются сильные дожди. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой «повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте, изменения в расписании движения самолетов, повреждений на линиях электропередач, аварий на объектах ЖКХ».

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Воздержитесь от походов в лес и выходов на водные объекты!» — говорится в сообщении МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 8 мая, воздух прогреется до +2…+4 градусов ночью и до +7…+9 градусов днем. В воскресенье, 9 мая, в начале ночи местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +4…+6, днем +11…+13 градусов, на побережье Финского залива до +8. В понедельник, 8 мая, ночью и утром небольшой, местами умеренный дождь, днем пройдет кратковременный. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +18…+20 градусов, на побережье Финского — до +15.