Где взять майский номер журнала «Собака.ru»?

Героиней майского номера «Собака.ru» стала чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая этой весной поднялась на пик своей карьеры, выиграв золото командного чемпионата мира в Осаке и серебро чемпионата мира в Стокгольме.

Но мы-то знаем, что это только плато: впереди Зимние Олимпийские игры. А пока — обложка майского номера «Собака.ru», на которой Елизавета позирует в образе от Prada и украшениях TOUS.