Посмотрите на мраморный бассейн внутри Владимирского дворца. Он почти 100 лет был спрятан за досками

Теперь внутри Владимирского дворца на Дворцовой набережной вновь есть бассейн. С конца 1920-х годов он был заколочен досками и использовался как чулан для хранения музейных предметов. Накануне настил был снят, а мраморные стены бассейна отмыты. Посмотрите, как он теперь выглядит — стараниями краеведов объединения «Гэнгъ».
Как рассказала в своем Instagram участница объединения Ксения Сидорина, бассейн во Владимирском дворца был заколочен досками в конце 1920-х годов — и с тех пор его не вскрывали. В комнате годами хранили музейные предметы — тяжеленные бюсты Ленина, рамы для временных выставок, царские канделябры. «Недавно фонд приняла новая хранительница Елена Голенева — горжусь тем, что мы закончили одну и ту же кафедру», — делится Сидорина.
«Она сразу поняла, что ванную комнату такой степени сохранности нельзя прятать, ее нужно показывать на экскурсиях. Подлинное тут все — плитка на полу и на стенах, росписи, мраморная чаша бассейна. Первым этапом разобрали предметы. Затем — убрали стеллажи. А дальше приехали мы — намывать керамику. Слой пыли впечатляет, но пароочиститель справляется на ура», — рассказывает краевед.
По словам Сидориной, предстоит еще много работы: «надо очистить и укрепить росписи, подумать над воссозданием мраморных скамеек — рисунки сохранились».
Напомним, новый сезон помывок краеведы объединения «Гэнгъ» начали в апреле. 100 тысяч рублей на проведение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев — по подсчетам участников ячейки, этого должно хватить на 7-8 акций.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев. Печь оказалась самой сложной — на неглазурованной модели было 11 слоев краски, под которой уже не получалось различить рельеф «павлиний глаз». Зато теперь можно — посмотрите, как она выглядит!
Также «нашлась, наконец, в Петербурге нормальная дореволюционная роспись в парадной». Трафаретные вековые кувшинки были обнаружены в одном из домов по Лахтинской улице. Помогать с восстановлением «настоящего открытия» будут краеведы объединения «Гэнгъ» — как предполагают они, на работы потребуется около года.
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