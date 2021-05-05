Посмотрите на мраморный бассейн внутри Владимирского дворца. Он почти 100 лет был спрятан за досками

Как рассказала в своем Instagram участница объединения Ксения Сидорина, бассейн во Владимирском дворца был заколочен досками в конце 1920-х годов — и с тех пор его не вскрывали. В комнате годами хранили музейные предметы — тяжеленные бюсты Ленина, рамы для временных выставок, царские канделябры. «Недавно фонд приняла новая хранительница Елена Голенева — горжусь тем, что мы закончили одну и ту же кафедру», — делится Сидорина.

«Она сразу поняла, что ванную комнату такой степени сохранности нельзя прятать, ее нужно показывать на экскурсиях. Подлинное тут все — плитка на полу и на стенах, росписи, мраморная чаша бассейна. Первым этапом разобрали предметы. Затем — убрали стеллажи. А дальше приехали мы — намывать керамику. Слой пыли впечатляет, но пароочиститель справляется на ура», — рассказывает краевед.

По словам Сидориной, предстоит еще много работы: «надо очистить и укрепить росписи, подумать над воссозданием мраморных скамеек — рисунки сохранились».