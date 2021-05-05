Памятник зайцу вернулся на свое историческое место возле Петропавловской крепости. Самого знаменитого ушастого зверька Петербурга пришлось демонтировать в связи с подготовкой кустов свай Иоанновского моста к осмотру и ремонту.
Памятник зайцу был демонтирован в марте 2021 года в связи с подготовкой кустов свай, так называемых ледорезов Иоанновского моста к осмотру и ремонту. Из-за ледовой нагрузки они накренились, часть свай получила существенные повреждения. В ходе работ специалистам предстояло вернуть ледорезы в проектное положение, а также заменить поврежденные сваи на новые. Заодно «вычистили шубку» и зайцу — его почистили и покрасили.
Как отмечают в пресс-службе «Мостотреста», сейчас уже восстановлены четыре ледореза из восьми. Работы по ремонту планируется завершить до конца мая.
Памятник зайцу, скульптура у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, установлен в рамках празднования 300-летия города и является своеобразной данью топонимической легенде Заячьего острова. По одной из версий, спасающийся от наводнения заяц прыгнул на сапог Петру I, когда тот сошел на берег из причалившей к острову лодки. На самом же острове водилось невиданное количество зайцев. После этого случая Петр I стал именовать остров Заячьим.
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