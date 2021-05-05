Памятник зайцу вернулся на свое историческое место возле Петропавловской крепости 🐰

Как отмечают в пресс-службе «Мостотреста», сейчас уже восстановлены четыре ледореза из восьми. Работы по ремонту планируется завершить до конца мая.

Памятник зайцу, скульптура у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость через Кронверкский пролив, установлен в рамках празднования 300-летия города и является своеобразной данью топонимической легенде Заячьего острова. По одной из версий, спасающийся от наводнения заяц прыгнул на сапог Петру I, когда тот сошел на берег из причалившей к острову лодки. На самом же острове водилось невиданное количество зайцев. После этого случая Петр I стал именовать остров Заячьим.