Летний сад готовится открыться после зимы. Но пока без фонтанов

К 29 апреля сотрудники Русского музея закончили мыть фонтаны, покрасили скамейки и посыпали дорожки Летнего сада свежим песком. Также специальные бригады расстегнули крепления, соединяющие стенки сосновых защитных коробов, и сняли полосы натуральной ткани, укрывавшие скульптуру «Антиной» и бюст Римского императора Тиберия. Это ежегодная процедура — каждую очень все статуи «укутывают», чтобы влажность и холод не повредили их.

В этом году исполняется 195 лет с момента, как в Летнем саду появились деревянные футляры — с их помощь начали защищать скульптуры от холодов. Коллекция для хранения обновляется каждые 15 лет. «В начале XVIII века формировалась коллекция Петра I, из Италии привозились мраморные статуи. Петр сразу сообразил, что их нужно беречь и укрывать: использовать рогожки и циновки, раньше в России такого не было», — приводит «Фонтанка» слова хранителя скульптуры Летнего сада Галины Хвостовой.

Летний сад вновь откроется для посетителей 1 мая. Из-за погоды фонтаны в этот день не заработают — водная система еще не успела оттаять. ««Водная система плохо перезимовала, не оттаяла. Может быть, фонтаны заработают не первого мая, а девятого. Пока сложно сказать», — отметила хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева.