«В Петербург поступила вакцина производства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» «ЭпиВакКорона» в количестве 7 290 комплектов доз — 14 580 ампул. Фармбаза осуществляет приемку. Всего «Эпиваком» привито 7 705 человек — данные на вчерашний день», — сообщили в Комитете по здравоохранению города.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 за 28 апреля, за весь период в Петербурге вакцинировано 551 333 человека. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 687 человек, вторично — 8 305. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 726 212 комплектов. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 86 499 комплектов. Остаток на фармбазе — 88 380. Запас вакцины в городе составляет 174 879 комплектов доз.

Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.