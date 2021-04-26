«Ночлежка» начала неделю «Эспресс-помощи». Это 15-я по счету благотворительная акция

«Пятнадцатая акция выходит за любые рамки и позволяет делать что-то приятное и одновременно полезное семь дней подряд. В этот раз можно даже не выходить из дома, чтобы помочь, а вариантов, чем заняться, чтобы поддержать Ночлежку, много как никогда. 275 (!) заведений продают в нашу пользу кофе, десерты и прочие вкусности. На нашей карте 41 событие — от практики йоги и лепки из глины до психологической лекции о том, как правильно знакомиться в тиндере», — говорят в «Ночлежке».

Узнать, где можно выпить кофе и помочь бездомным, можно на виртуальной карте акции или адресной книге всех заведений-участников.

С 26 апреля по 2 мая петербуржцы и москвичи также смогут заказать продукты для бездомных через сервис «Самокат». На главной странице можно найти специальную подборку продуктов первой необходимости и средств гигиены, среди них консервы, печенье, чай, какао, салфетки, мыло, дезодоранты и кремы. Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать товары из подборки, а затем оформить заказ на адрес петербургского центра «Ночлежки» (Боровая улица, 112Б) или московского (Бумажный проезд, 2/2, стр. 6). Кроме того, всем участникам акции в течение пяти дней вернется до 40 % от потраченной на благотворительность суммы.