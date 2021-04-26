«Мы сейчас находимся в тыловой холодной части циклона, который хоть и уходит из Петербурга на северо-восток, свое влияние будет оказывать еще три дня — с понедельника по среду», — приводит РБК Петербург слова метеоролога Юрия Куткевича. В эти дни в городе будет преимущественно облачно, временами пройдут осадки в виде дождя. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 5 до 7.

Однако уже во второй половине недели, в том числе и в первых числах мая, погода улучшится — в Петербурге вновь будет солнечно и преимущественно без осадков. Воздух в дневное время прогреется до 10 градусов тепла и выше. Такая погода сохранится до 4-5 мая. «Если посмотреть еще дальше, то во второй половине каникул с 5 мая и дальше, включая День Победы, погода будет более благоприятная», — добавил метеоролог.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 26 апреля, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля. Во вторник, 27 апреля, ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем прогнозируют местами небольшой дождь. В ночное время суток +1…+3 градуса, днем +5…+7. В среду, 28 апреля, также пройдут небольшие дожди, ночью местами мокрый снег. Ночью от -1 до +1 градуса, днем также 5-7 со знаком «плюс».