Владимир Путин посетит Петербург на следующей неделе

Напомним, ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 11 мая в России нерабочими. Об этом просил Роспотребнадзор. «Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих — нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.