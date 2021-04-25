Владимир Путин посетит Петербург на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин прилетит в Петербург на следующей неделе, 27 апреля. Об этом пишет «Интерфакс».
Во время визита в город Путин примет участие в заседании Совета законодателей РФ, действующем при Федеральном Собрании. Заседание пройдет в Таврическом дворце. Его проведут председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 11 мая в России нерабочими. Об этом просил Роспотребнадзор. «Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих — нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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