Спасатели нашли у Выборгского залива тюлененка, который проглотил кусок пенопласта

Тюлененок попытался самостоятельно избавиться от инородного предмета, однако это привело к выпадению прямой кишки и энтериту. Как поделились в фонде, он подплывал и спал на льдинке под причальной стенкой.

«В первый день нам сообщили, что он рожает. В последующие дни его пытались поймать, но он был настороже, а высота причала 10 метров. Позавчера он окончательно сдался и уже не обратил внимание, на то что люди подогнали судно с краном, опустили к нему двоих смельчаков и они его смогли забрать со льдины», — добавили спасатели. Теперь животным будут заниматься специалисты.