Синоптик: воскресенье станет одним из самых холодных дней апреля в Петербурге

По словам синоптика, сегодня на погоду в городе будет влиять северо-западная периферия циклона, с центром над востоком Вологодской области. «Его усилиями в регионе облачно, в начале дня с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом», — добавил он.



В Петербурге воздух прогреется до +7 градусов, а в Ленинградской области – до +8 градусов. Такие значения на 3-4 градуса ниже нормы, уточнил Леус. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.