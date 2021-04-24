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«Ночлежка» проводит акцию «Эспресс-помощь» в поддержку бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» организует пятнадцатую по счету акцию «Эспресс-помощь» в пользу бездомных людей. Как сообщается на сайте проекта, акция будет действовать неделю, с 26 апреля по 2 мая.

Петербургские кафе, бары и кофейни перечислят вырученные деньги в консультационные службы Петербурга и Москвы, которые помогают бездомным людям. В акции участвуют такие заведения, как «Цех 85», Surf Coffee, «Характер кофе», «Хачапури и вино» и другие. Посмотреть полный список заведений можно здесь.

Кроме того, в рамках благотворительной акции горожане могут послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. На предыдущих 14 акциях «Ночлежка» собрала 4 368 397 рублей.

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