«Ночлежка» проводит акцию «Эспресс-помощь» в поддержку бездомных

Петербургские кафе, бары и кофейни перечислят вырученные деньги в консультационные службы Петербурга и Москвы, которые помогают бездомным людям. В акции участвуют такие заведения, как «Цех 85», Surf Coffee, «Характер кофе», «Хачапури и вино» и другие. Посмотреть полный список заведений можно здесь.

Кроме того, в рамках благотворительной акции горожане могут послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах. На предыдущих 14 акциях «Ночлежка» собрала 4 368 397 рублей.