В Царском Селе после реставрации открывают Лионский зал

Зал декорирован 2,5 тоннами натурального лазурита и «золотым» шелком, также здесь можно увидеть подлинный паркет с инкрустацией из перламутра. «В роскоши отделки и мастерстве исполнения Лионский зал не уступает знаменитой Янтарной комнате», — отметили специалисты.

Заключительный этап реставрации длился почти два года. За это время было воссоздано два больших камина, лазуритовые порталы окон, зеркала в бронзовых рамах, подзеркальные столики из лазурита и двери из ценных пород дерева в особой технике.