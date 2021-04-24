В Царском Селе после реставрации открывают Лионский зал

Музей-заповедник Царское Село после реставрации открывает Лионский зал, который был личным апартаментом императрицы Екатерины II. Посетить его можно будет с 1 мая, сообщается в социальных сетях Царского села.
Зал декорирован 2,5 тоннами натурального лазурита и «золотым» шелком, также здесь можно увидеть подлинный паркет с инкрустацией из перламутра. «В роскоши отделки и мастерстве исполнения Лионский зал не уступает знаменитой Янтарной комнате», — отметили специалисты.
Заключительный этап реставрации длился почти два года. За это время было воссоздано два больших камина, лазуритовые порталы окон, зеркала в бронзовых рамах, подзеркальные столики из лазурита и двери из ценных пород дерева в особой технике.
Напомним, ранее стало известно о том, что Елагин дворец, летний императорский дворец на Елагине острове в Петербурге, открывается для посетителей после 20 лет реставрации. Работы велись комплексно: от капитального ремонта сетей инженерно-технического до бережной реставрации штофной ткани стен.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.