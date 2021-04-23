В Петербурге установили особый противопожарный режим. Гулять по лесам запрещено до середины июля

В Петербурге установлен особый противопожарный режим. В период его действия запрещено не только разводить огонь, но и гулять по лесам и лесопарковым зонам.
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Фото: Shutterstock.com
Особый противопожарный режим устанавливается на территории Петербурга с 26 апреля по 12 июля 2021 года. В период его действия запрещено:
- Разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений: общего пользования, выполняющих специальные функции, ограниченного пользования, а также городских лесов и на особо охраняемых природных территориях.
- Применение пиротехники и огневых эффектов на открытых территориях Петербурга при проведении праздничных и иных массовых мероприятий без согласования с МЧС
- Посещение лесопарковых зон и городских лесов — за исключением граждан, деятельность которых непосредственно связана с пребыванием в указанных местах
- Въезд транспорта в парки, лесопарковые зоны, городские леса — кроме дорог общего пользования.
Напомним, сезон нападения клещей на человека начинается с приходом оттепели, в апреле, и заканчивается в октябре. Наиболее активны клещи в начале лета. Специалисты Роспотребнадзора назвали районы и парки Петербурга, где паукообразные могут напасть на человека.
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