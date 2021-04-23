На Неве пришвартуют семь копий боевых парусников в натуральную величину. Это совместный проект «Газпрома» и яхт-клуба Петербурга

Концепцию выбора и постановки исторических кораблей в акватории Невы разработал «Газпром» совместно с яхт-клубом Петербурга. Она предполагает швартовку копий семи боевых парусников в натуральную величину. Внутри расположатся музейные объекты и точки общепита — планируется, что они будут генерировать значительный туристических трафик. Вот где пришвартуют копии исторических кораблей и что в них разместят:

Парусник «Азов» у Адмиралтейства — ресторан и экспозиция «История парусного флота»

Шлюп «Восток» напротив дворца Меньшикова — клуб и экспозиция русских географических открытий

Линейный корабль «Три иерарха» у Троицкого моста — событийное пространство для конференций и активный 3D-зал для реконструкции величайших морских сражений с имитацией участия

Линкольн «Двенадцать апостолов» — интерактивное культурно–образовательное пространство и панорамный демонстрационный 3D-зал

Фрегат «Паллада» напротив парка Тучков-буян на набережной Макарова — ходовой. Его длина и высота вместе с мачтами составит около 50 метров.

Бриг «Феникс» на Воскресенской набережной, напротив Финляндского вокзала — также ходовой. Его планируют использовать для исторических реконструкций

Парусно-винтовой клипер «Стрелок» возле Володарского моста — выставочный зал и коллекция морского фарфора.

Как пишет «Фонтанка», парусники планируется делать максимально похожими на оригиналы. Однако полными копиями они не будут. Палубы у них будут деревянные, и большинство элементов — по образу оригинала. Но корпуса будут из современных материалов.

По данным «Делового Петербурга», все корабли будут оборудованы понтонами для приема экскурсионных катеров с туристами. График движения планируется организовать таким образом, чтобы турист в процессе экскурсии мог высадиться на любом заинтересовавшем его корабле, провести на нем необходимое количество времени и продолжить экскурсию на ближайшем следующем по графику катере.