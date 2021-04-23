На Неве пришвартуют семь копий боевых парусников в натуральную величину. Это совместный проект «Газпрома» и яхт-клуба Петербурга

В центральной акватории Невы появятся копии боевых парусников в натуральную величину. Это совместный проект «Газпрома» и яхт-клуба Петербурга по созданию «открыточного» вида города.
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Фото: яхт-клуб Петербурга, "Фонтанка"
Концепцию выбора и постановки исторических кораблей в акватории Невы разработал «Газпром» совместно с яхт-клубом Петербурга. Она предполагает швартовку копий семи боевых парусников в натуральную величину. Внутри расположатся музейные объекты и точки общепита — планируется, что они будут генерировать значительный туристических трафик. Вот где пришвартуют копии исторических кораблей и что в них разместят:
- Парусник «Азов» у Адмиралтейства — ресторан и экспозиция «История парусного флота»
- Шлюп «Восток» напротив дворца Меньшикова — клуб и экспозиция русских географических открытий
- Линейный корабль «Три иерарха» у Троицкого моста — событийное пространство для конференций и активный 3D-зал для реконструкции величайших морских сражений с имитацией участия
- Линкольн «Двенадцать апостолов» — интерактивное культурно–образовательное пространство и панорамный демонстрационный 3D-зал
- Фрегат «Паллада» напротив парка Тучков-буян на набережной Макарова — ходовой. Его длина и высота вместе с мачтами составит около 50 метров.
- Бриг «Феникс» на Воскресенской набережной, напротив Финляндского вокзала — также ходовой. Его планируют использовать для исторических реконструкций
- Парусно-винтовой клипер «Стрелок» возле Володарского моста — выставочный зал и коллекция морского фарфора.
Как пишет «Фонтанка», парусники планируется делать максимально похожими на оригиналы. Однако полными копиями они не будут. Палубы у них будут деревянные, и большинство элементов — по образу оригинала. Но корпуса будут из современных материалов.
По данным «Делового Петербурга», все корабли будут оборудованы понтонами для приема экскурсионных катеров с туристами. График движения планируется организовать таким образом, чтобы турист в процессе экскурсии мог высадиться на любом заинтересовавшем его корабле, провести на нем необходимое количество времени и продолжить экскурсию на ближайшем следующем по графику катере.
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