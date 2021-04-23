«Он совершил его в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием выбора поставленного сыщиками либо сознаться и избежать уголовной ответственности ввиду давности вменяемого преступления, либо сесть в тюрьму за убийство сроком до 15 лет», — приводит «Росбалт» слова адвоката Александра Почуева, представляющего интересы родственников Земченко.

Помимо признания Земченко, как считает адвокат, в деле нет других веских доказательств вины. «Других веских доказательств просто нет. Вместе с тем не отработанными следствием остается еще более трех версий, к которым врач Земченков точно не мог быть причастен», — заявил он.

Ранее городской суд Петербурга отказался смягчить меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главному нефрологу города Александру Земченкову по ходатайству адвокатов. Защита обжалует решение. «Результат [сегодняшнего заседания] был ожидаем. Есть инстанции, будем пробовать [обжаловать решение], нужно обязательно это сделать», — заявил адвокат Земченкова Сейран Арутюнян.

Сторона защиты потерпевшей стороны заявила, что проведет собственное адвокатское расследование трех версий убийства жены врача по поручению доверителей. «Первая: профессиональная деятельность Ирины Александровны, она была гинекологом, принимала ежедневно роды, были конфликтные ситуации. Была ситуация, где были проблемы с этническими группировками и, возможно, что в результате профессиональной деятельности были претензии и они закончились противоправными действиями», — добавил адвокат Почуев.

Напомним, в конце марта глава городского нефрологического центра, главный в Петербурге специалист по почкам Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве своей жены — врача-гинеколога Ирины Земченковой. Женщина пропала 23 февраля 2010 года. В начале апреля, по словам адвоката, мужчина написал чистосердечное, в котором признал себя виновным — но не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.